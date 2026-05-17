■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFG スタジアム）男子100mチャレンジレース1組に200mで世界陸上4連覇のN.ライルズ（28、アメリカ）が出場し、10秒05（+1.1）をマークした。ライルズはオープン参加のために1位は鈴木亮太（26、スズキ）の10秒24となった。決勝進出をかけたチャレンジレースにライルズがオープン参加、大会公式SNSも「ライルズが飛び入り参加決定」と伝えた。本来なら決勝1本だったライ