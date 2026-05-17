「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャースが１−０出迎えた六回に一挙５得点を奪った。先頭の大谷翔平投手が二ゴロに倒れた後、ここまで１安打１失点投球だったエンゼルスの先発・ソリアーノが突如乱れた。ベッツ、フリーマンが四球を選ぶと、スミスは死球。１死満塁から３者連続の押し出し四死球で３点を追加した。大谷はベンチで大きく拍手して喜ぶシーンもあった。６者連続四死球の後は、コールが左前