栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗事件をめぐり、警察は指示役とみられる男を羽田空港で逮捕した。事件ではこれまでに16歳の少年4人が実行役として逮捕されており、警察は匿名・流動型犯罪グループの関与も視野に、全容解明を進めている。実行役で少年4人を逮捕栃木県上三川町の住宅で住人の女性が強盗に襲われ殺害された事件で、警察は指示役とみられる男を羽田空港で逮捕した。この事件は、5月14日、栃木県上三川町の