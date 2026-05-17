４月に虫垂炎で手術、入院していた元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が、元気になった最新ショットを公開した。菊間氏は１６日、自身のインスタグラムを更新。「ステーキを食べられるほど、回復しました」と記し、ケーキ越しに撮影した笑顔の写真や、ステーキの写真をアップ。「銀座にオープンしたステーキハウスＳｍｉｔｈ＆Ｗｏｌｌｅｎｓｋｙスウィンギングトマホークは圧巻デザートのギガンティックチョ