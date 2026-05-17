◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）女子１５００メートルが行われ、ドルーリー朱瑛里（岡山陸協）は４分２３秒０８で１２着。レース後は「レースがかなりスローで、位置取りも悪くなくリズムもよくいけていたけど、ラスト３００になった時に一段階あげるところで、思うようなレース展開を体現できなかった」と、表情険しく振り返った。大会前、順調に調整を重ねていたというドルーリー。「１