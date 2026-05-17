◆春季高校野球北海道大会札幌地区予選▽Ａブロック代表決定戦北海３―０立命館慶祥（１７日・札幌麻生）春季北海道大会４連覇を狙う北海が３―０で立命館慶祥を下し、６年連続の全道大会出場を決めた。４月のＵ―１８日本代表候補強化合宿に２年生ながら参加した右腕・森健成が、昨夏甲子園初戦以来の先発マウンドに上がった。最速１４７キロを誇る直球に変化球を交えながら、序盤から圧巻の投球を披露した。７回には相