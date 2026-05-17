◇大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）１５日間のロングディスタンスで集中力を維持するのは難しい。７日目まで全勝の霧島（音羽山）もちょっとした気の緩みが黒星につながる。今場所、好調な気合満点の豪ノ山（武隈）を相手にスキを見せると墓穴を掘る可能性もある。過去の対戦も５勝４敗と伯仲している。難敵といえる。後半を盛り上げるためには若隆景（荒汐）には１敗をキープしてほしい。右肘に爆弾を抱えてい