「やらなければいけないことが多すぎて、何から手をつければいいかわからない」そんな状態になっていないでしょうか。例えば、まだ返していないメール、病院の予約、使っていないサブスクの解約、冷蔵庫の中の期限切れの調味料、子どもの進路の話し合い、実家のリフォーム、セカンドキャリアをどうするか…。役割が増え、責任が増えるほど、タスクや気になることは増えてしまう一方でしょう。このような「気がかり」が脳内を占有し