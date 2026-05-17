ヴィクトリアマイル当日の５月１７日、舞台となる東京競馬場で行われた最初の芝のレースとなった４Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１７頭立て）は、１番人気のクカイリモク（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）が、直線で抜け出して初勝利を挙げた。馬場について手綱を執ったレーン騎手は「硬いは硬いですけど、フェアな感じだと思います」と、内と外で差はないイメージを口にした。東京競馬場は今週から