障害のある人たちがスポーツで競い合う大会が、鹿児島市で開かれています。 鹿児島県障害者スポーツ大会は、県などが毎年開催しており、今年はおよそ740人の選手が参加。きょう17日は、水泳やアーチェリーなど4つの競技が行われています。 ボールを投げて目標に近づけるかを競う球技「ボッチャ」では、真剣な表情で競いあっていました。 （ボッチャに参加・高校3年）「勝つのも大事だが、相手