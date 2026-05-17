気になる「むくみ」、すっきりさせたい……！そんな人に向けて、郷ひろみさんの専属トレーナー・吉田直輔さんが1分でできる簡単ストレッチをご紹介。「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎを動かして、下半身にたまった血行を促進。毎日の習慣として、ぜひ取り入れてみてください。1日1分「むくみ」解消ストレッチのやり方? 肩の下に手首、おしりの下にひざがくるように四つんばいになり、背すじはまっすぐ伸ばす。足の幅は腰幅に合