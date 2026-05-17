元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。居酒屋であると必ず頼んでしまうものを明かした。「私の健康術、ズバリキャベツです」というリスナーからのメッセージに、松岡は「確かに、今キャベツうまいね。春キャベツだったっていうのがあるし、居酒屋に“やみつきキャベツ”があったら頼んじゃうもんね」と話した。「家でも俺一個は買わないけど、半分のキャベツはちょいち