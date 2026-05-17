5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優・佐野勇斗（28）が16日、自身のYouTubeチャンネル「佐野勇斗だぞ」を更新。「【両親登場】親と喋ったら、大暴れすぎて滅。超えてモツ」と題し、サングラスにマスク姿の両親が登場。なごやかな雰囲気の中、思い出のエピソードをはじめ、さまざまなトークを繰り広げた。【動画】「ご両親お若い！」両親を“ほぼ顔出し”で紹介、なごやかにトークを繰り広げた佐野勇斗佐野は概