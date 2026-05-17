【NASCAR】第12戦 Go Bowling at The Glen（日本時間5月11日／ワトキンス・グレン・インターナショナル）【映像】大混乱のシケインで撃墜（実際の様子）全米で絶大な人気を誇るストックカーレース・NASCAR。第12戦はロードコースでの一戦となったが難所の「バスストップシケイン」で大混乱が発生し、24号車のウィリアム・バイロンが後方からプッシュされてスピンを喫するアクシデントが注目を集めている。アクシデントが起きた