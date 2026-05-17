【ブンデスリーガ】ハイデンハイム 0−2 マインツ（日本時間5月16日／フォイト・アレーナ）【映像】佐野海舟、華麗すぎる“ヒールパス”炸裂の瞬間マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、出足の鋭いボール奪取から華麗なヒールパスでファンを沸かせた。マインツは日本時間5月16日、ブンデスリーガ最終節でハイデンハイムと対戦。佐野はボランチとしてスタメン出場すると、16分にチャンスを作り出す。右サイドから相手陣内に攻