5月16日、『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26』セミファイナルのGAME2が行われ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが敵地の沖縄アリーナで琉球ゴールデンキングスと対戦した。負ければシーズン終了となる崖っぷちの名古屋Dだったが、前半から少しずつ点差を離される苦しい展開となり、最終スコア74－90で敗れた。 GAME1に続きリベンジを果たすことができず、セミファイナル敗退