現在大ヒット公開中の実写映画『SAKAMOTO DAYS』。『週刊少年ジャンプ』で連載中の大人気コミックを原作とする本作は、かつて裏社会で恐れられた伝説の殺し屋・坂本太郎が主人公のアクションコメディだ。愛する女性への一目惚れを機にあっさりと引退し、結婚してふくよかな体型へと変貌。現在は個人商店を営む彼が、愛する家族と平穏な日常を守るため、次々と襲い来る刺客たちに立ち向かう。 参考：北村匠海、“教師”と“殺し