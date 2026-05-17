【写真】メロくて懐かしい…中村海人の“平成”を感じるTシャツコーデ Travis Japanの中村海人が自身のInstagramで、どこか懐かさを感じるTシャツコーデを公開した。 ■中村海人の“平成”を感じる写真が話題 中村は「Feels just like Heisei」と綴り、計4点の写真を公開した。 1枚目は濃いイエローをベースに、襟とロゴの黒が目を引くリンガーTシャツにデニムを合わせたコーデ。タイ