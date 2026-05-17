タレントの若槻千夏（41）が16日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。ドラマ化して欲しい自身の人生について語った。「私は超どバラエティーのドラマにして欲しい」といい「（芸能活動を）休んでる10年間入れて欲しい」と話す若槻。「空白の10年間ってどうですか？」とスタッフにアピールした。「それで言うと、私が水かけ祭でタイ人と付き合うシーンは入れて欲しい。水をかけてもらって好きになった