お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が17日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演。自身のキャリアについて語った。地元・岡山で高校の同級生だった大悟とノブ。大悟は卒業後、芸人を目指し単身上阪、ノブは就職。その後ノブを芸人の道に誘ったことを明かした。ノブの父は芸人になることに大反対。木村がどうやって納得させたのかと聞くと「最後まで納得しなかった。僕一応、SHARPって会社に就職して」と語