一緒にいる時間は増えているのに、肝心な「好き」はなかなか言わない。そんな関係にモヤモヤしたことはありませんか？男性は、気持ちを“言葉”より“態度”で表そうとすることがあるもの。ただ、その出し方には差があり、本音が見えにくくなることも少なくありません。言葉より“行動”で見せたい男性の中には、「好き」と頻繁に言葉にするより、“行動で示したい”と考えるタイプがいます。時間を作る、困ったときに動く、予定を