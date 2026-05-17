黒だと重く見える。でも、ベージュだけだとなんとなくぼやける――。そんな大人世代の悩みにフィットする色として、今季注目されているのがブラウンです。ブラウンは、黒ほど強くなく、ベージュよりも引き締め感がある絶妙カラー。40代・50代の装いにも自然になじみやすく、取り入れるだけで今っぽい空気感を演出できます。ただし一方で、素材や合わせ方を間違えると、地味見えや重見えにつながることも。そこで今回は、40代・50代