「目は口ほどに物を言う」とはよく言いますが、恋愛においてもそれは真実。特に男性は、本命の女性に対して無意識に視線で感情を伝えることがあります。そこで今回は、そんな男性が本命女性にだけ送る「特別な視線」を解説します。視線が長く、頻繁に合う好意があると、男性はついその人を目で追ってしまいます。視線が頻繁に合い、しかも合った瞬間に逸らさず長く見つめるのは、特別な感情の表れ。また、会話中もじっとあなたの目