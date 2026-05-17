最初は楽しかったのに、気づけば気持ちが盛り下がっている。そんな恋愛には共通する流れがあります。問題は“好きじゃなくなった”というより、関係の空気が止まってしまうことです。“付き合った後”に変化がなくなる関係が安定した瞬間、自分の行動や会話が毎回同じになっていませんか？デートの流れも話題も固定されると、新鮮さは少しずつ減っていきます。長続きする女性は、「最近これ始めたんです」と少しずつ自分の変化をア