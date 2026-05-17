「体重はそこまで変わっていないのに、なんだかウエストラインがぼやけて見える」と感じていませんか？実は、大人世代の“くびれ感の低下”は、「体をねじる力」の低下も関係しています。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【スパインツイスト】。腹斜筋へアプローチしながら、横から見たシルエットをすっきり整えていく動きです。【STEP１】まずは“軸”を整える床にあぐらで座り、背骨を上へ引き伸ばすイメー