陸上セイコーGGP陸上のセイコーゴールデングランプリ（MUFGスタジアム）は17日、男子100メートルの予選にあたるチャレンジレースに2024年パリ五輪金メダリストのノア・ライルズ（米国）が異例の参戦で盛り上げた。招待選手のライルズは午後2時25分から行われる決勝に桐生祥秀、守祐陽、マルセラス・ムーア（米国）とともにエントリーされており、予選にあたるチャレンジレースに出場の必要はなかったが、前日に飛び入りのオー