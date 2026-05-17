本拠地ドジャース戦米大リーグ・エンゼルスは16日（日本時間17日）、本拠地でドジャースと対戦し、6回に押し出し四死球で3失点した。0-1の6回に先発ソリアーノが突如崩れた。1死から2つの四球と1つの死球で満塁とすると、5番パヘスと6番マンシーに連続で押し出し四球を与えると降板。2番手のシルセスも、テオスカー・ヘルナンデスに押し出し死球を与えて失点。被安打なしで3失点した。続く8番コールに2点適時打を浴びてこの