なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、主人公のクラスメートを演じる永岡蓮王（AmBitious）の場面写真やメイキングカット、オフショットが解禁された。【写真】『山口くんはワルくない』永岡蓮王を切り取る場面写真＆オフショ解禁！本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテ