映画『箱の中の羊』が、第79回カンヌ国際映画祭 「コンペティション部門」に正式出品され、是枝裕和監督、主演の綾瀬はるか＆大悟（千鳥）、桑木里夢（「桑」は異字体が正式表記）が、レッドカーペットを歩いた。【写真】綾瀬はるか、背中も美しい！カンヌで大悟がエスコートグッチのタキシードとキッズラブゲイトの靴で登場した大悟は、セキュリティーが付くほど高価なショーメのブローチを胸元に輝かせる。また綾瀬はデコル