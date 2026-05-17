バレーボール女子日本代表主将の石川真佑が２６歳誕生日を報告し、最新ショットを公開した。１４日が誕生日だった石川は１６日、自身のインスタグラムを更新。「２６歳になりましたたくさんのお祝いメッセージありがとうございます！たくさんの方にお祝いしていただけてとても嬉しいです」と記し、笑顔で歩くショットをアップ。「２６歳も楽しんで充実した毎日を過ごせるようにわたしらしく全力で駆け抜けます！！！＃２