我が子を通わせていた保育園は、前任の園長先生の温かい対応が大評判の人気園でした。しかし2年前、園長が交代したことで状況は一変。新しい園長は職員にしか挨拶をせず、子供や保護者を完全に無視するようになったのです。その結果、保育園を襲った「自業自得の衰退劇」をご紹介します。 温かい対応が大評判だった前任の園長先生 我が子を今の保育園に入れた一番の決め手は、「前任の園長先生の素晴らしさ」でした。園児全