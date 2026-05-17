もうすぐ雨の季節です。地下街の浸水対策の2回目です。2000年東海豪雨、2008年8月豪雨の時、標高が低い名古屋駅周辺にある地下街などに水が流れ込み、浸水被害が出ています。地下街の浸水は、立地によって大津波、高潮でも発生します。地下街は全国にあります。出かけ先の地下街が浸水し始めたらどうすればいいのか。対策を考えます。 名駅周辺の被害想定 これは国土交通省による「洪水」の想定浸水域です。名古屋駅