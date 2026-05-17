◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝最終第３戦サントリー―大阪ブルテオン（１７日、横浜アリーナ）２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第３戦で、連覇を狙うレギュラーシーズン１位のサントリーと２位の大阪Ｂが激突する。午後３時３５分に開始予定。１５日の第１戦は高橋藍が主将を務めるサントリーが３―１で先勝し、１６日の第２戦では西田有志主将を擁する大阪Ｂ、がフ