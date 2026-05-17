ザンクトパウリはヴォルフスブルクに敗れ2部降格が決定ドイツ1部ザンクトパウリは現地時間5月16日、ブンデスリーガ最終節でヴォルフスブルクに1-3で敗れ、2部降格が決定した。クラブは2年間トップリーグで戦ったものの、再び降格の憂き目に遭った。藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智の日本人3人が所属するザンクトパウリは開幕戦でドルトムントと引き分けると、2勝1分けと好スタートを切った。しかし、その後に9連敗を含む10戦未