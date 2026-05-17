2026年7月2日から9月14日までの期間、東京ディズニーリゾートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催！期間中、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーだけでなく、ディズニーホテルでも「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のスペシャルメニューが登場します。今回は、ディズニーアンバサダーホテル「チックタック