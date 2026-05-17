お笑いタレントのムーディ勝山が15日、自身のSNSに投稿した写真が反響を呼んでいる。 【写真】客席いずこ？ 思わず二度見しちゃうハンパない崖っぷち感 ムーディは「本日のライブ会場。」とだけ記し、X(旧ツイッター)に写真をアップ。立っている場所は山肌が見える川沿いの崖。道のようなスペースでマイクを握っているが、目の前には川、頭上は斜面。左右には観光客と思われる人がちらほら見られ、