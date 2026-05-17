記事ポイント株式会社アンフィニが2026年夏休み期間の放課後児童クラブで短期アルバイト・パートを募集開始資格・経験不問で、主婦・主夫・高校生・大学生・Wワーク中の方が対象茨城県・千葉県・埼玉県など9都県の多拠点が募集エリア アンフィニは、2026年5月から8月末にかけて、同社が運営する放課後児童クラブで小学生の夏休みを支える短期アルバイト・パートの募集を開始しています。資格や経験は一切不問で、主婦・主夫、