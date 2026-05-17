記事ポイント電動トゥクトゥク「ビベルトライク」の正規販売代理店が全国21店舗に拡大（2026年5月時点）普通自動車免許で運転可能、車検・車庫証明不要の側車付軽二輪登録で手続きがシンプル家庭用100Vコンセントで充電でき、ガソリン代ゼロのランニングコストを実現 バブルが展開する電動トゥクトゥク「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」の正規販売代理店が、全国21店舗に達しました。普通自動車免許で運転でき、ヘルメット着