記事ポイントキッチンペーパーをフィルター代わりに使える新発想のコードレス掃除機が2026年5月15日より発売専用紙パックにも対応した2WAY仕様で、iFデザイン賞2026を受賞本体約1.2kg・最長約60分連続使用可能で、日常使いに対応した設計 家にあるキッチンペーパーがそのまま掃除機のフィルターになる--そんな新発想のコードレス掃除機が登場します。デザイン家電ブランド「±0（プラスマイナスゼロ）」が手がける「カセット