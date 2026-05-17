記事ポイントファン送風と保冷剤冷却を1着で両立した業界初のベスト型クールウェア保冷剤ポケットを脇下・背中の計4か所に搭載、アームホールのサイズ調整機構付き価格15,950円（税込）、2026年5月8日発売・実用新案登録出願済み 猛暑が常態化した日本の夏、抱っこ紐の内側では外気温より3〜5℃高い体感温度が生じます。マタニティ・ベビー用品ブランド「SWEET MOMMY」を展開するスウィートマミーは、母親と赤ちゃんの双方を