2026年7月1日から9月14日の期間、ディズニーアンバサダーホテルでは夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！期間中は南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プールが楽しめて、さらに特別なメニューやドリンクなども登場し、家族みんなで夏を満喫できます。今回は、2026年7月1日よりディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます☆ ディズ