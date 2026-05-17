――目標をベスト16以上を見据えるとしながら、最近ベスト32に調整した。目標が下がったのではないかとの懸念も出ているが。「ひとまずワールドカップの1次目標はラウンド32に良い位置で進出することだ。そのような状態で進出することになれば選手たちの士気が高まるだろうと思う。その次にどんなことが起きるかはわからず、考えることもできない位置に上がるかもしれないという思いがある。1次目標はラウンド32に良い位置で進出す