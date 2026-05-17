記事ポイントシンガポール発スキンケアブランドRE:ERTHの日焼け止め美容液が、日本国内で医療機関専売品として2026年5月15日より展開を開始UVA・UVB・近赤外線・ブルーライト・DAMPsに対応する5層プロテクション処方、SPF50+/PA++++を実現ビルベリー葉エキスなど美容液レベルのスキンケア成分を配合し、化粧下地としても使える軽やかなテクスチャー シンガポールを拠点とするスキンケアブランド「RE:ERTH（リ・アース）」の日