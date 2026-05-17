「歴代ワールドカップのうち変数が多い大会だ。危機ではなく異変を起こす機会だと考える」。2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ最終名簿を発表したサッカー韓国代表チーム洪明甫（ホン・ミョンボ）監督の決意表明だ。洪監督は16日に北中米ワールドカップ最終名簿26人を発表した後このように話した。今大会は史上初めて3カ国（米国、メキシコ、カナダ）が共同開催し、参加国が48カ国に増える。グループリーグで1勝す