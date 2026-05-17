記事ポイントクロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日（金）より公式オンラインストアで発売TAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産3種のブレンドで、フルーティーな酸味と飲みやすさを両立ドリップバッグ（単品216円〜）・粉200g（2,376円）・チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラ