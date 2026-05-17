NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。巨人は竹丸和幸投手を1軍登録しました。ドラフト1位ルーキーの竹丸投手は、開幕戦で白星をあげるなど、今季6試合の先発で4勝2敗、防御率2.88の成績。前回登板となった6日のヤクルト戦では2被弾を浴びるなど、7回途中5失点で黒星を喫していました。先発登板となる17日のDeNA戦で今季5勝目を狙います。