◇MLB エンゼルス-ドジャース (日本時間17日、エンゼル・スタジアム)ドジャースが6者連続四死球&3者連続押し出し四死球で追加点を挙げました。1点リードの6回、先頭の大谷翔平選手がセカンドゴロに倒れ1アウトとなるも、ムーキー・ベッツ選手が四球で出塁。エンゼルスサイドはABS(自動ボールストライク)チャレンジを要求するも判定は覆らず、ベッツ選手が出塁します。ここからエンゼルス先発のホセ・ソリアーノ投手が制球を乱