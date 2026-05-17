米国の大学生を対象に分析したところ、Tinderの本格展開後、性行動は増えた一方、長期的な交際や関係の質には大きな変化がみられなかったという。エイナウディ経済・金融研究所（イタリア）などの研究グループによる論文が、米国経済学会の学術誌「American Economic Journal: Applied Economics」（https://doi.org/10.1257/app.20240455）に掲載されている。マッチングアプリは若者の恋愛や性行動を大きく変えたのか。