俳優の板谷由夏（50）が14日、ヘアメイクアーティストでビューティーディレクター・冨沢ノボルのインスタグラムに登場。かつての愛車であるグリーンのシトロエン「BX」との再会ショットが公開され、そのスタイリッシュな姿に反響が寄せられている。【写真】「お美しい」初めての愛車・シトロエン「BX」など高級外車のハンドルを握る板谷由夏今回の写真は、『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン発行）の企画「愛車の履歴書」で