■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFG スタジアム）男子3000m決勝で、森凪也（26、Honda）が7分38秒98の日本新記録で優勝した。従来の記録は2014年に大迫傑がマークした7分40秒09。12年ぶりに1秒11更新する快挙を成し遂げた。森は中盤まで塩尻和也（29、富士通）、井川龍人（25、旭化成）と競り合うレース展開となった。最後の1周で森がスパートをかけると、最後の直線で井川が追い込んできたが、森が逃